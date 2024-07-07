بنك برقان يتوّج الفائز في سحب “كنز” نصف السنوي بجائزة نقدية قيمتها 500,000 دينار كويتي

أعلن بنك برقان تتويج الرابح في السحب نصف السنوي لحساب “كنز”، وذلك خلال فعالية تم تنظيمها في مول 360 بحضور الإدارة العليا. وقد تم الإعلان عن فوز السيد/ محمد حسن زينل بور بجائزة نقديّة قيمتها 500,000 دينار كويتي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وممثلي إدارة بنك برقان.

وشهدت الفعالية، التي قدّمت فقراتها المذيعة والشخصية الإعلامية دانة العويصي، مسابقة خصصها البنك للجمهور دعاهم فيها إلى تخمين عدد العملات المعدنية الموجودة ضمن خزنة الكنز التي وضعها أمام رواد المجمع خلال الاحتفالية ليمنحهم فرصة لدخول السحوبات على الجوائز النقدية، كما تضمن الحفل الإعلان عن أغنية كنز الجديدة “الألووو اللي غيرت حياتي” بصوت الفنان المبدع خالد المظفر، حيث حظيت الأغنية بتفاعل لافت من قبل الحضور لما تحمله من كلمات ولحن مميز إلى جانب أنها تسلّط الضوء على أن حساب كنز كفيل بأن يغير حياة الفائزين.

وقد صرح السيد/ يوسف العلي، مدير- المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان: “يسعدنا الإعلان اليوم عن اسم الفائز بالسحب نصف السنوي في العام الثالث لحساب كنز. بالنيابة عن أسرة البنك، أود أن أبارك للسيد/ محمد حسن زينل بور، فوزه بجائزة الـ 500,000 دينار كويتي، ونتمنّى لكافة العملاء الحاليين أن يحالفهم الحظ بالربح في السحوبات المقبلة، وخصوصاً أن الجائزة الكبرى ما زالت في انتظارهم وما زلنا في انتظار مليونير برقان الثالث”.

وقال إن حساب “كنز” يعتبر من أكثر حسابات الجوائز تميزاً في البنك، حيث يمنح عملاءه الكثير من الفرص لربح جوائز نقدية على مدار العام، سواء عبر السحوبات الشهرية التي تمنح جائزة بقيمة 2000 دينار كويتي لـ 20 فائزاً محظوظاً، والجائزة نصف السنوية بقيمة 500,000 دينار كويتي لفائز واحد، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي لفائز واحد. وتأتي هذه السحوبات متماشية مع استراتيجية البنك الهادفة إلى مكافأة عملائه بتجارب تخلق نقلة نوعية في حياتهم وتقديم تجربة مصرفية متطورة تناسب أسلوب حياتهم العصري وتلبّي تطلّعاتهم المالية”.

وأضاف العلي: “يسعى بنك برقان، من خلال حساب كنز والمزايا المبتكرة التي يوفّرها، إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية تبني مفهوم الادخار واعتماد خطة ماليّة مدروسة منتظمة ومتوازنة. كما أن الحساب شهادة على التزام البنك بتعزيز الثقافة المالية في المجتمع الكويتي، في إطار دعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية والتثقيف المالي لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية”.

ولدخول سحوبات “كنز”، يجب على العملاء فتح حساب “كنز” مع إيداع 200 دينار كويتي كحدٍ أدنى أو ما يعادله بالدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو. وكلما زاد العملاء من إيداعاتهم في الحساب زادت فرص فوزهم، حيث يتم احتساب فرصة واحدة عن كل 25 ديناراً كويتياً يتم إيداعها في الحساب.

ويتوفر المزيد من المعلومات حول خطوات فتح حساب “كنز”، والسحوبات أو أي من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة فروع بنك برقان، أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم 1804080، أو عبر موقع بنك برقان الإلكتروني: www.burgan.com.

بنك برقان يتوّج الفائز في سحب “كنز” نصف السنوي بجائزة نقدية قيمتها 500,000 دينار كويتي بنك برقان يتوّج الفائز في سحب “كنز” نصف السنوي بجائزة نقدية قيمتها 500,000 دينار كويتي بنك برقان يتوّج الفائز في سحب “كنز” نصف السنوي بجائزة نقدية قيمتها 500,000 دينار كويتي بنك برقان يتوّج الفائز في سحب “كنز” نصف السنوي بجائزة نقدية قيمتها 500,000 دينار كويتي بنك برقان يتوّج الفائز في سحب “كنز” نصف السنوي بجائزة نقدية قيمتها 500,000 دينار كويتي