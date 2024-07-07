كوبا أميركا 2024: كولومبيا تسحق بنما والأوروغواي تقصي البرازيل

نجح منتخب كولومبيا في الوصول إلى الدور نصف النهائي من (بطولة كوبا أميركا 2024) بفوزه الساحق على نظيره البنمي بنتيجة 5-0 فيما بلغ منتخب الأوروغواي المنقوصة عددياً الدور نفسه بالفوز على منتخب البرازيل بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

وعلى استاد (ستايت فارم) في أريزونا سحقت كولومبيا منافستها بنما بخماسية نظيفة وتقدمت كولومبيا بهدف مبكر عبر جون كوردوبا بالدقيقة 8 ثم أضاف زميله خاميس رودريغيز الهدف الثاني بالدقيقة 15 وعزز لويس دياز تقدم كولومبيا بالهدف الثالث بالدقيقة 41 ثم أضاف ريتشارد ريوس الهدف الرابع بالدقيقة 70 واختتم ميغيل بورخا مهرجان الأهداف بالدقيقة 5+90 من ركلة جزاء.

وفي قمة مباريات الدور الـ 8 للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت أوروغواي منافستها البرازيل بعد تحقيق الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 وانتهى الشوط الأول سلبي النتيجة رغم إيقاع المباراة السريع.

وفي الشوط الثاني حصل لاعب أوروغواي ناهيتان نانديز على البطاقة الحمراء بالدقيقة 74 ليفرض البرازيليون سيطرتهم الكاملة دون هز الشباك لتنتقل المباراة إلى ركلات الترجيح ويحسمها منتخب أوروغواي لمصلحته.

ويواجه منتخب الأرجنتين حامل اللقب منتخب كندا يوم الأربعاء فيما ضربت أوروغواي موعدا مع كولومبيا يوم الخميس المقبل بالدور نصف النهائي للبطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.