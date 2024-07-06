بطولة ويمبلدون: خروج شفيونتيك وجابر وزفيريف الى ثمن النهائي

خرجت البولندية إيغا شفونتيك المصنفة أولى عالميا والتونسية أنس جابر العاشرة ووصيفة بطلة النسختين الاخيرتين من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، بخسارة الاولى امام الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و1-6 و2-6، والثانية أمام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 1-6 و6-7 (4-7) السبت.

وبخرت بوتينتسيفا حلم شفيونتيك في تحقيق لقبها الاول على العشب اللندني والسادس في البطولات الكبرى، ووضعت حدا لسلسة من 21 فوزا متتاليا للبولندية أحرزت خلالها ألقاب دورتي مدريد وروما الألف نقطة وبطولة رولان غاروس التي توجت بها للمرة الثالثة توالياً والرابعة في خمسة أعوام.

وقالت بوتينتسيفا “شعوري رائع، كان كل تركيزي على اللعب بسرعة وعدم افساح المجال امامها”.

بدأت شفوينتيك المباراة بقوة وسيطرت على مجريات اللعب تماما وحسمت المجموعة الاولى في صالحها بسهولة.

لكن بوتينتسيفا التي خسرت مبارياتها الاربع السابقة امام البولندية، ردت التحية بأقوى منها عندما حسمت المجموعة الثانية بكسر ارسال منافستها مرتين وكسبتها 6-1.

ثم تقدمت الكازاخستانية المولودة في روسيا، 4-0 في المجموعة الثالثة الحاسمة وانقذت شفيونتيك فرصتين امام منافستها لحسم النتيجة في صالحها قبل ان تفشل في الفرصة الثالثة.

ولم يسبق لشفيونتيك ان تخطت الدور ربع النهائي في البطولة الانكليزية، وهي المرة الرابعة فقط التي تخرج فيها المصنفة اولى في البطولة في الدور الثالث في العصر الحديث.

سبقتها الصربية انا ايفانوفيتش عام 2008، الاميركية سيرينا وليامس عام 2014 والرومانية سيمونا هاليب عام 2018، وشفيونتيك نفسها التي خسرت في هذا الدور امام الفرنسية اليزيه كورنيه.

في المقابل، رفعت بوتينتسيفا رصيدها من الانتصارات المتتالية هذا العام على الملاعب العشبية الى 8 بعد تتويجها في دورة برمنغهام الانكليزية الشهر الماضي.

ولم تكن حال جابر أفضل من شفيونتيك، بسقوطها امام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا 1-6 و6-7 (4-7).

وتلتقي سفيتولينا التي بلغت نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي، مع الصينية جينيو وانغ في الدور المقبل.

وفي فئة الرجال، واصل الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعا مشواره بهدوء اثر تغلبه على البريطاني كامرون نوري الثاني والأربعين 6-4 و6-4 و7-6 (17-15) في الدور الثالث.

وعلق اللاعب الألماني البالغ من العمر 27 عاماً قائلاً: “كام لاعب رائع والعشب هو الملعب المفضل لديه منذ أن وصل إلى الدور نصف النهائي هنا. كنت أعرف أنني يجب أن ألعب بأفضل ما لدي”.

ويدين زفيريف بفوزه إلى إرساله القوي حيث حقق 15 إرسالًا نظيفا وارتكب خطأين مزدوجين فقط، وأكد أن هذه الإرسالات القوية “كلفته نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة وعددا قليلا من بطولات الغراند سلام الأخرى” وبالتالي كانت الارسالات هي التي عمل أكثر على تحسينها الى جانب الضربات الأمامية.

وأصر زفيريف قائلا: “أنا سعيد لأن الأمر يسير بهذه الطريقة الآن. أنا طويل القامة، والإرسال يجب أن يكون سلاحا، لكنه في الواقع نقطة ضعف بالنسبة لي. لذلك عملت على ذلك لساعات”.

وتابع “إذا استمر إرسالي بهذا الشكل، وإذا واصلت إرسالي بشكل جيد، فسنرى إلى أي مدى سأصل في البطولة…”.

ويواجه الألماني في الدور المقبل الأميركي تايلور فريتز الثاني عشر أو التشيلي أليخاندرو تابيلو التاسع عشر.

ولم يصل زفيريف، وصيف رولان غاروس هذا العام وفلاشينغ ميدوز عام 2020، إلى ربع نهائي ويمبلدون من قبل. هذا العام، لم يخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات على ملاعب لندن.

لكن اليوم السبت، أدى تواجد المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم بيب غوارديولا في المنصة الملكية، إلى تشتيت انتباهه قليلاً.

وقال متحدياً المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الألماني: “عندما رأيت بيب، أصبحت متوتراً جدا خلال بعض الأشواط: إذا كنت متعباً من كرة القدم، يمكنك تدريبي في ملعب كرة المضرب وقتما تشاء!”.

وبعد دقائق قليلة، جاء غوارديولا لتحية زفيريف لدى مغادرته الملعب.