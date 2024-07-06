التعليم العالي: قبول 3325 طالبا وطالبة في خطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام

التعليم العالي: قبول 3325 طالبا وطالبة في خطة البعثات الخارجية الأصلية لهذا العام

أعلنت وزارة التعليم العالي اعتماد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية الأصلية للعام 2025/2024 والبالغ عددهم 3325 طالبا وطالبة.

وقالت وكيل الوزارة بالتكليف لمياء الملحم في بيان صحفي اليوم السبت إن الطلبة المقبولين هم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في عامي (2023/2022) و(2024/2023) بمختلف أنواعها من المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية موضحة أنه يمكن للطالب الدخول عبر موقع الوزارة وإدخال الرقم المدني لمعرفة نتيجة القبول في التخصص وبلد الإيفاد.

وأوضحت الملحم أن خطة البعثات الخارجية لهذا العام اشتملت على عدة تخصصات جديدة بهدف تنوع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل وتزويد المنظومة الصحية بتخصصات طبية وطبية مساندة ذات جودة وكفاءة عالية.

وأضافت أنه تم زيادة مقاعد التخصصات الطبية في الخطة الأصلية لهذا العام مقارنة مع العام الماضي وذلك بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير وبجهود حثيثة من المكاتب الثقافية في دول الإيفاد.

وأكدت حرص (التعليم العالي) على تطبيق الاختبار الوطني كمرحلة أولى هذا العام من خلال اختبار القدرات المعمول به في جامعة الكويت ليكون معيارا من معايير القبول في البعثات الخارجية لخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في التقدم للتخصصات الطبية والهندسية.

وبينت أن ذلك يأتي ضمن المساعي الرامية إلى ضبط جودة التعليم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بهدف خفض نسبة تسرب الطلبة لاستكمال دراستهم في الخارج وتوفير الفرصة لكل المتقدمين على قدم المساواة لقبولهم في البعثات الخارجية مما سينعكس إيجابا على تطوير العملية التعليمية في البلاد.

وشددت على ضرورة التزام الطلبة بقوانين دول الابتعاث ولوائح البعثات والمعادلات لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة مؤكدة أهمية التزامهم كذلك بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لكل طالب إذ سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة.

وذكرت الملحم أنه يمكن للطلبة متابعة المرحلة الثالثة والأخيرة لحملة (وجهني) عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة المعلومات التي تهمهم وذويهم لمرحلة ما بعد القبول.

ودعت الطلبة المقبولين في البعثات الخارجية لحضور اللقاء التنويري الذي ستقيمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة الكويت يومي 9 و 10 يوليو الحالي على ثلاث فترات إذ سيتم ارسال رسالة نصية للطلبة المقبولين لمعرفة موعد اللقاء التنويري.