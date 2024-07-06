البرلمان العربي يؤكد استمراره في دعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية

أكد البرلمان العربي اليوم السبت استمرار تحركه لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية فضلا عن مواصلة تحركاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحادات البرلمانية الدولية لإيقاف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر البرلمان العربي في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء جمع بين رئيسه عادل العسومي ووزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي.

وجدد العسومي دعم ومساندة البرلمان وتضامنه الكامل مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية في مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

من جانبها أطلعت الخليلي رئيس البرلمان العربي على آخر مستجدات الوضع في دولة فلسطين وأوضاع المرأة الفلسطينية لاسيما المرأة في قطاع غزة وما تواجهه من أقسى أشكال التعذيب والعنف في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني منذ تسعة أشهر.

وثمنت في هذا المجال الجهود والدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي لنصرة فلسطين على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية ودوره الكبير ايضا في دعم الدبلوماسية الرسمية في هذا الشأن.