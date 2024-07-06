رئيس الأركان العامة يتفقد مجموعة سرايا الإنذار الراداري التابعة للقوة الجوية

قام رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين اليوم السبت بزيارة تفقدية إلى مجموعة سرايا الإنذار الراداري التابعة للقوة الجوية.

وذكرت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي أن الفريق المزين استمع خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن آلية سير العمل والإجراءات المتبعة مع بيان درجة الجاهزية والاستعداد لمجموعة سرايا الإنذار الراداري كما اطلع على آخر المهام والواجبات المناطة للمنظومات الدفاعية التي تعمل على حماية سماء البلاد.

وأضافت أن رئيس الأركان أعرب في نهاية الزيارة عن تقديره للجهود المبذولة من قبل منتسبي القوة ومستوى جاهزيتهم مؤكدا على أهمية مواصلة العمل الجاد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.