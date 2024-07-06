سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس مسعود بزشكيان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في إيران

6 يوليو، 2024
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.

متمنيا سموه للجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار ولفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
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6 يوليو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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