عباس عبد الرضا رئيسا لجمعية المهندسين الزراعيين

عقدت جمعية المهندسين الزراعيين جمعيتها العمومية واعتمدت التقريرين الإداري والمالي لسنة 2024/2023 بالإجماع، وتم فتح باب التصويت لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت الجمعية أنه بعد ظهورر النتائج، تم تشكيل مجلس الإدارة كما يلي:

رئيس مجلس الإدارة المهندس عباس حسين عبد الرضا

نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سعود ماهر العنزي

أمين السر المهندس صلاح جواد بهبهاني

أمين الصندوق شاكر حمزة الهزيم

رئيس تحرير مجلة المهندس الزراعي الدكتور هاني الزلزلة

الأعضاء: الدكتور محمد الفايز والمهندس كاظم الفيلي

وهنّأ رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عباس عبد الرضا الفائزين وحصولهم على ثقة زملائهم قائلاً «نهنئ أنفسنا بالعرس الديموقراطي والمحبة التى سادت بيننا، فنحن أخوة وزملاء، هدفنا واحد ورسالتنا واحدة، لا فرق بيننا، ونتمنى للفائزين التوفيق والسداد و الاستمرار بخدمة المهندسين الزراعيين، ونشدّ على الذين لم يحالفهم الحظ، فهم أخوة كرام وهدفنا وهدفهم واحد، والجمعية مكان للجميع».