سمو أمير البلاد يهنئ رئيس الوزراء البريطاني بفوز حزب العمال بالانتخابات التشريعية وتكليفه بتشكيل الحكومة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي كير ستارمير رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات التشريعية وتكليف معاليه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة.

معربا سموه رعاه الله عن صادق تمنياته لمعاليه بدوام التوفيق والنجاح للإسهام في المسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة الصديقة ومشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا سموه حفظه الله على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي كير ستارمير رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات التشريعية وتكليف معاليه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة متمنيا سموه لمعاليه كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.