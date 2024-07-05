وزيرتا الشؤون والأشغال تبحثان سبل إيجاد حلول فعالة ومستدامة لخدمة المواطنين

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة ووزيرة الاشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان إيجاد حلول فعالة ومستدامة لخدمة المواطنين.

وقال بيان صحفي لوزارة الشؤون اليوم الجمعة إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التحديات والموضوعات التي تؤثر على البلدية وقطاعات شؤون الأسرة والطفولة في البلاد.

وأضاف أنه تم كذلك تبادل وجهات النظر للتعاون في إيجاد حلول فعالة ومستدامة ومناقشة سبل التعاون بين الوزارات لتقديم خدمات أفضل لسكان المناطق السكنية حيث تم الاتفاق على اطلاق حملات تطوعية في مختلف مناطق الكويت.

وذكر البيان أن الاجتماع بين الوزيرتين الحويلة والمشعان يأتي ليعكس التعاون المشترك بين الوزارات لتحقيق التقدم والتطور في القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف البلاد كما يهدف هذا التواصل والتعاون إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المجتمع الكويتي عموما وفي مناطقهم السكنية خصوصا.

وبين أن الاجتماع حضره رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا الذي أكد استعداد الاتحاد لتنظيم فرق تطوعية للمشاركة في المناطق السكنية لخدمة أهالي المنطقة حيث أشادت الوزيرة المشعان بهذه المبادرة “القيمة لخدمة أهالي المنطقة خاصة وجميع مناطق الكويت عامة”.

وأكدت الوزيرة المشعان أنه يمكن لهذه الفرق توفير فرصة للفرق التطوعية للتعاون والعمل المشترك من أجل تحسين المحيط السكني بالتعاون مع وزارة البلدية والجهات ذات الصلة تعزيزا للمسؤولية المجتمعية والتعاون بين أفراده.