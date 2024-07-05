الخدمة المدنية: إتاحة التسجيل لجميع المواطنين الباحثين عن عمل خريجي الجامعات من خارج الكويت

أكد ديوان الخدمة المدنية اليوم الجمعة حرصه على إتاحة التسجيل لجميع المواطنين الباحثين عن عمل من خريجي الجامعات من خارج دولة الكويت.

وقال الديوان في بيان صحفي على تطبيق (إكس) إن خريجي الجامعات من خارج دولة الكويت ممن لم تتم معادلة مؤهلاتهم الدراسية من الجهات المختصة حتى تاريخ نهاية فترة التسجيل الـ(87) بإمكانهم تحميل المؤهل الدراسي على الموقع الإلكتروني للديوان اليوم الجمعة وستتم المعادلة لاحقا.

وأوضح أنه بمجرد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان وإدخال البيانات الأساسية يضمن التسجيل في الفترة (الـ87) على أن يتم تحميل المؤهل الدراسي والمعادلة في وقت لاحق بعد نهاية فترة التسجيل إلى حين اعتمادها من الجهات المختصة.