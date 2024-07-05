الناخبون الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية

بدأ الناخبون الإيرانيون اليوم الجمعة التوجه إلى صناديق الاقتراع للادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة لانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربعة أعوام.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها أمام المواطنين في تمام الساعة الثامنة صباحا (بالتوقيت المحلي) لاستقبال الناخبين البالغ عددهم أكثر من 61 مليون ناخب موزعين على أكثر من 59 ألف مركز اقتراع في انحاء ايران.

وتستغرق عملية الاقتراع 10 ساعات وفقا لقانون الانتخابات الإيراني الذي حدد هذه الفترة لكن بإمكان وزارة الداخلية تمديد وقت الاقتراع إذا ما كانت هناك حاجة لذلك.

ويحق للايرانيين من الذكور والإناث البالغين من العمر 18 عاما فما فوق التصويت في الانتخابات.

ويتنافس في جولة الإعادة ممثل المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي الإيراني المرشح الأصولي سعيد جليلي ووزير الصحة الأسبق المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات يوم الجمعة الماضي بين أربعة مرشحين لم يحصل أي منهم على النسبة المطلوبة من أصوات الناخبين (50 في المئة + 1) للفوز بالانتخابات لتعاد الانتخابات بمشاركة المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الاصوات وهما مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

وحصل بزشكيان في الجولة الأولى من الانتخابات على 10 ملايين و415 ألفا و991 صوتا أي بنسبة 6ر42 في المئة من إجمالي عدد أصوات المقترعين في حين حصل جليلي على 9 ملايين و473 ألفا و298 صوتا أي بنسبة 8ر38 في المئة من إجمالي الأصوات.

وتجرى هذه الدورة من الانتخابات المبكرة إثر شغور منصب الرئاسة بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم المروحية المقلة له ولمرافقيه في 19 مايو الماضي.