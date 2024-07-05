بنك برقان يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية لرعاية فريق الكويت في أولمبياد باريس 2024

عقد بنك برقان مؤخراً مؤتمراً صحافياً للإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة الأولمبية الكويتية، لرعاية فريق الكويت في أولمبياد باريس 2024. وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً للتعاون الطويل الأمد بين بنك برقان واللجنة الأولمبية الكويتية، والذي استمرّ في التطور تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، والتزامه بتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ خلود الفيلي، نائب مدير عام – التسويق والاتصالات في بنك برقان: “يشّرفنا في بنك برقان أن نكون الشريك الاستراتيجي للجنة الأولمبية الكويتية والراعي للأولمبيين الكويتيين الطموحين والمتميزين الذين سيمثلون دولة الكويت في أولمبياد باريس 2024، حيث سيحظى هذا الحدث بمتابعة ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم”. وأضافت: “كجزء من استراتيجية بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية، قمنا على مرّ السنوات الماضية برعاية العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين والحاصلين على الميداليات، ورافقناهم خلال رحلات نجاحهم وسعينا لضمان حصولهم على أفضل تدريب، وتغذية، وأدوات تدريب، وغيرها من الموارد المهمة. ومع اقتراب موعد انطلاقة الأولمبياد، يسعدنا أن نقدّم دعمنا لفريق الكويت وهم يتجهزون لرفع علم الكويت عالياً خفاقاً في هذا الحدث الرياضي الدولي المرموق. ونحن سعداء بأن نكون جزءاً من رحلتهم الأولمبية منذ بدايتها”.

وتابعت الفيلي: “نركّز في أولويات برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية على دعم الرياضة نظراً لدورها الحيوي في التنمية الشاملة للمجتمع الكويتي”. وأشارت إلى أن توقيع الشراكة الأخيرة يأتي ضمن جهود البنك المتواصلة لتمكين الرياضيين الكويتيين أصحاب المواهب، والذين تشكل إنجازاتهم نموذجاً يحتذى به للشباب، مما يشجعهم على التفوق في الرياضة واتباع نمط حياة صحي وديناميكي.

وتتألف البعثة الكويتية في أولمبياد باريس 2024 من 10 رياضيين يتنافسون في رياضات الرماية، وألعاب القوى، والشراع، والتجديف، والسباحة، والمبارزة. ويضمّ فريق الكويت عدداً من الرياضيين الذين قام بنك برقان برعايتهم كجزء من برنامج إعداد الرياضيين الأولمبيين، وكذلك في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية، ومن هؤلاء الرياضيين أمل الرومي، يعقوب اليوحة، ، وإبراهيم الظفيري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين بنك برقان واللجنة الأولمبية الكويتية تأتي بعد جهود متواصلة على مرّ السنين لتعزيز الثقافة الرياضية في الكويت. وتشمل هذه الجهود رعاية البنك للبطولات الرياضية والرياضيين البارزين، مثل طارق القلاف، بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة، لمدة 9 سنوات متتالية، بالإضافة إلى الاتحاد الكويتي للفروسية، وفريق الكويت الوطني للبادل، ودوري كرة القدم للسيدات. كما قام البنك برعاية العديد من الفعاليات الرياضية، مثل النسخة الثامنة من مهرجان فلير، أحد أكبر تحديات رياضة اللياقة البدنية في الكويت، والنسخة الخامسة من بطولة كرة القدم النسائية، والمباراة النهائية لكأس ولي العهد لعام 2023. ومع العديد من النجاحات التي لم تحقق بعد، يواصل بنك برقان التزامه في دعم الرياضيين الطموحين والمتميزين وتعزيز نمط حياة صحي لجميع أفراد المجتمع.

خلود الفيلي من بنك برقان تتوسط علي جابر المري وفاطمة حيات وخليل ندوم من اللجنة الأولمبية الكويتية