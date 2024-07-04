أمين مجلس التعاون يؤكد متانة العلاقات الخليجية – المصرية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس متانة العلاقات الخليجية – المصرية والرغبة المشتركة بين الجانبين في المضي قدما لتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعاتهما.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه البديوي مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي هنأه فيه بتوليه مهام منصبه الجديد.

وأعرب البديوي في الاتصال عن تهانيه الصادقة للوزير عبدالعاطي وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.

وكانت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي أدت أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط تغييرات واسعة شملت تعيين الدكتور عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة.