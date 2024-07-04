“الصحة” تدشن مولدات كهربائية متنقلة لاستخدامها في حالات الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة عن تدشين مولدات كهربائية متنقلة لتوزيعها على المنشآت الصحية وذلك في إطار تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمواجهة أي طارئ يحدث على التيار الكهربائي وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر ودون انقطاع.

وقال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس إبراهيم النهام في تصريح صحفي اليوم الخميس إنه تم تدشين 8 مولدات كهربائية متنقلة بواقع ثلاثة مولدات بحجم (750 KVA) وخمس مولدات بحجم (500 KVA) مجهزة بالكامل بكابلات ولوحات كهربائية مزودة بخزان وقود يكفي لتشغيلها على الحمل الكامل لمدة 12 ساعة متواصلة.

وأوضح النهام أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز تأمين المنشآت الصحية بمولدات طوارئ تعمل تلقائيا في حال انقطاع التيار الكهربائي مضيفا أن عدد المولدات في المنشأة الواحدة يعتمد على حجم المنشأة وأحمالها الكهربائية إذ تتواجد منشآت صغيرة مزودة بمولد واحد فيما تحتوي منشآت كبرى على 18 مولد طوارئ.

وذكر أن بعض المنشآت والمراكز الصحية صممت في السابق ولم تزود بمولدات طوارئ عند إنشائها لذلك عمل قطاع الشؤون الهندسية على إنشاء غرف خاصة لتزويد هذه المراكز بمولدات طوارئ ثابتة أما في بعض المنشآت الصحية الصغيرة فقد تعذر إنشاء غرف مولدات لصعوبة تخصيص أراض لبناء الغرف بسبب ضيق المساحات ما استلزم استخدام مولدات طوارئ متنقلة يتم نقلها وتشغيلها خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.

من جهته قال مدير إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة ناصر عباس في تصريح مماثل إن الوزارة سبق أن وفرت عشرة مولدات طوارئ متنقلة بحجم كبير (1250 KVA) موزعة على مناطق مختلفة وتستخدم في حالات الطوارئ حسب الحاجة والضرورة مؤكدا على جاهزية الإدارة للتعامل مع الأحداث التي قد تستلزم استخدام المولدات المتنقلة.