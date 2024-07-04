وزير الخارجية عبدالله اليحيا

وزيرا خارجية الكويت ومصر يؤكدان على أواصر العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين

4 يوليو، 2024
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أكد كل من وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ووزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبدالعاطي على أواصر العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تم اليوم الخميس بينهما حيث جدد الوزير اليحيا التهنئة في مستهل الاتصال للوزير عبدالعاطي بمناسبة توليه منصبه وزيرا للخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة وتطلعه للعمل المشترك نحو تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية وتوثيقها في مختلف المجالات.

كما تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى المشتركة حيالها.

المصدر
كونا
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4 يوليو، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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