وزيرة الشباب: الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات تسهم بإرساء المبادئ النزيهة والعادلة في المنافسات الرياضية

أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة الدور المهم للوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات على المستوى الرياضي وإرساء المبادئ النزيهة والعادلة في المنافسات الرياضية تعزيزا لمبدأ “رياضة خالية من المنشطات”.

وقالت الحويلة في تصريح صحفي اليوم الخميس عقب زيارتها لمقر الوكالة واجتماعها مع رئيسها بدر الليلي وعدد من المسؤولين إن الوكالة هي الجهة الوحيدة المسؤولة دوليا عن العمل في الكويت لمراقبة المنشطات في جميع مناحي الرياضة المحلية.

وأوضحت أنها اطلعت خلال الزيارة على أعمال الوكالة والجهود التي يقوم بها العاملون من مسؤولين وفرق تفتيش بتنفيذ برامج الرقابة على المنشطات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية التي تقام على أرض الكويت منوهة بجهودهم في هذا الصدد.

ودعت جميع منتسبي الوكالة إلى بذل المزيد من العمل في الاستحقاقات الرياضية المقبلة المحلية والدولية التي تقام على أرض الكويت وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في ديسمبر المقبل وغيرها من البطولات.

وحثت الوزيرة مسؤولي الوكالة على عقد برامج مكثفة للتوعية بخطورة هذه الآفة التي تؤثر سلبا على الحركة الرياضية بجميع دول العالم وتثقيف جميع منتسبي المنظومة الرياضية بعمل الوكالة ومسؤوليتها تجاه الرياضيين.