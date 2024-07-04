سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي بالذكرى الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والثامنة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

معبرا سموه حفظه الله عن بالغ الاعتزاز برسوخ العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما الدائم والمشترك لتعزيز أواصر العلاقات والارتقاء بأطر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين كل التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه رعاه الله خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والثامنة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين ومتمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.