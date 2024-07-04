وزيرة الشباب: التزام الكويت راسخ بدعم الشباب وتمكينهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة التزام دولة الكويت الراسخ بدعم الشباب وتمكينهم من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تكسبهم مهارات القيادة وتنمي قدراتهم بمختلف المجالات الشبابية.

وقالت الوزيرة الحويلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس بمناسبة احتفال الكويت والدول العربية بيوم الشباب العربي الذي يصادف غدا الجمعة إن تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالشباب العربي يجسد الدور الحيوي الذي يؤدونه في تشكيل مستقبل أمتنا العربية.

وأضافت أن الاحتفاء بيوم الشباب العربي “يعكس أيضا رؤى القادة العرب وتوجيهاتهم الحكيمة في دعم الشباب بدليل هذا الكم الجيد من المؤتمرات والأنشطة الشبابية التي تقام سنويا على مستوى الوطن العربي بهذا الصدد”.

وأوضحت أن الكويت تدرك أهمية دعم الشباب وتحفيزهم باعتبارهم القوة الأهم لبناء الأوطان وتسعى لإبراز إمكانياتهم الكامنة إذ تعمل الهيئة العامة للشباب على إطلاق مبادرات وبرامج ومشاريع متنوعة تهدف إلى تعزيز قدرات الشباب وتزويدهم بالمهارات الضرورية لمواجهة تحديات العصر.

وذكرت أن الهيئة تعمل كذلك على تعزيز العلاقات بين الشباب الكويتي وأشقائهم العرب لتحقيق التعاون والتكامل في مختلف المجالات التي تهم الشباب وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال الزيارات والفعاليات والبرامج المشتركة.

وأكدت أن هذا المسعى يأتي لتوطيد العلاقات التاريخية التي تربط الكويت بأشقائها العرب لافتة إلى أن تكامل الشباب العربي وتعاونهم من شأنه المساهمة بتحقيق الأهداف المشتركة بين الدول العربية في تطوير العمل الشبابي العربي.

وهنأت الوزيرة الحويلة جموع الشباب العربي بيومهم الذي يعبر عن التقدير العالي الذي يحظون به في المؤسسات العربية الرسمية معربة عن ثقتها الكبيرة في مقدرة هؤلاء الشباب على مواجهة كل التحديات والإسهام في التنمية المستدامة للدول العربية.

يذكر أن يوم الشباب العربي يصادف الخامس من يوليو كل عام واعتمده المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورته الـ 66 للتركيز على تطوير العمل والتعاون الشبابي العربي في مختلف المجالات.