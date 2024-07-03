وزير الخارجية عبدالله اليحيا

وزير الخارجية: ملف إعفاء الكويتيين من شنغن يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي

3 يوليو، 2024
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أعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن سعادته بمشاركته في الاحتفال الذي أقامته مساء اليوم، بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد لمناسبة مرور خمسة أعوام على افتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

وأشاد اليحيا بعمق العلاقات الكويتية الأوروبية التي وصفها بالمتميزة والمتطورة.

وأضاف «تلقيت معلومات بأن ملف «الشنغن» للكويتيين، يحظى باهتمام من المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، ونحن بانتظار الصيف لرؤية النتائج بعد الانتخابات في أوروبا»، لافتا إلى أن هذه الورقة «ملف شنغن» عند الجانب الأوروبي.

وحول الاستعدادات للقمة الخليجية الأوروبية المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل، أجاب اليحيا: «نحن دائما جاهزون».

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3 يوليو، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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