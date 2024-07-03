اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين غدا الخميس بناء على طلب فلسطين لبحث سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية والتوسع الاستيطاني والإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي اليوم الاربعاء إنه تم الاتفاق على عقد هذا الاجتماع الطارئ بعد مشاورات جرت بين الامانة العامة للجامعة وموريتانيا (الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة) وفلسطين (صاحبة الطلب) الذي أيدته عدد من الدول العربية وبناء عليه تم الاتفاق على عقد الاجتماع غدا.

وجاء طلب فلسطين لعقد الاجتماع في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة وفي ظل إقرار حكومة الاحتلال أخيرا لسلسلة من العقوبات العدوانية ضد فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

كما يأتي الاجتماع في ضوء التوسع الاستعماري والاستيطاني وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية وقرصنة أموالها وفرض عقوبات على المسؤولين الفلسطينيين تشمل الإبعاد ومنع السفر.