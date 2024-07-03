سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من الرئيس الصيني تسلمها وزير الخارجية

تسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية من رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة شي جينبينغ تتعلق بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطوير وتنمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتعزيزها في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال لقائه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ جيانوي اليوم الأربعاء في مكتبه بديوان عام الوزارة.