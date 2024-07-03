مركز صباح الأحمد: 12 طالباً انضموا إلى برنامج “مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله”

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن انضمام 12 طالباً وطالبة من الطلبة المقبولين إلى برنامج موهبة الإثرائي العالمي التابع لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع والمقام في أفضل الجامعات الوطنية بالتعاون مع أشهر المعاهد الدولية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وبدأت فعاليات البرنامج والذي يستمر لمدة 3 أسابيع، ويشمل برامج علمية متنوعة مثل العلوم الطبية والهندسية، وتقنية المعلومات، والكيمياء الحيوية وغيرها.

وفي هذا السياق، قال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع السيد/ ندا الديحاني أن برامج مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله تقدم عدداً من البرامج الإثرائية للطلبة الواعدين بالموهبة والإبداع، مبيناً أن الطلبة يحصلون على خبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم وتنمي من مهاراتهم من خلال مستويات متدرجة من المعرفة بهدف مواصلة بناء خبرات نوعية تراكمية علمية.

صورة جماعية للبنات

وأضاف الديحاني قائلاً: ” يتخلل البرنامج مجموعة متنوعة من الدورات العلمية على مستوى الجامعة، حيث يتم تدريب وتعليم الطلبة على أيدي فريق من المدربين المحترفين من خريجي جامعتي أكسفورد وكامبريدج، مما يضمن تقديم الدورات باستخدام نفس الأساليب التي تتبناها هذه الجامعات الرائدة في العالم لمدة 4 ساعات يومياً”.

وتابع الديحاني: ” البرنامج مصمم ليقدم للطلبة احتكاكاً مباشراً وواسعاً لجلسات المختبر، الرحلات العلمية، والأنشطة الصيفية المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يشارك جميع الطلبة في مجموعة متنوعة من الورش بما في ذلك تطوير مهارات اللغة الإنجليزية، الأنشطة الإثرائية، التعلم الاستراتيجي، مشاريع البحث، والعديد من الأنشطة الأخرى”.

وذكر الديحاني أن البرنامج يتضمن العديد من المميزات يأتي في مقدمتها دورات علمية وتجارب مختبرية، وأنشطة إثرائية لبناء مهارات متعددة مثل العمل الجماعي، التواصل، التفكير الإبداعي، إدارة الوقت، حل المشكلات، التخطيط والقيادة، كما يشمل البرنامج على تعلم اللغة الإنجليزية الأكاديمية والتعلم الاستراتيجي، ومخيم تدريب MBA.

صورة جماعية للبنين

واختتم الديحاني تصريحه قائلاً: “يؤكد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على سعيه المتواصل لدعم وتمكين الشباب الكويتيين وصقل مهاراتهم للوصول إلى آفاقٍ رحبة من التميّز العلمي، بما يعود على ازدهار وتقدم بلادنا الحبيبة الكويت”.

هذا ويقام البرنامج للذكور في جامعة الملك سعود بالرياض، وللإناث في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، والطلبة المشاركين هم: ناصر معرفي، عبدالوهاب المزيد، فهد خليفه، عبدالمحسن إسماعيل، أحمد العنزي، حسين الوزان، حنين الناصر، نور الزهراء بو البنات، نورة العبيدان، ليلى جراغ، شريفة العنزي، سارا بو عباس.