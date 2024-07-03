بنك برقان يدشّن خدمة المدفوعات الفورية “ومض”

في إطار الجهود المستمرة لإضفاء مزيد من الراحة إلى تجربة العملاء المصرفية، أعلن بنك برقان عن تدشين خدمة المدفوعات الفورية “ومض” عبر تطبيقه على الموبايل، حيث تسمح هذه الخدمة التي طوّرتها شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) تحت رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي، للعملاء إرسال وتلقّي وطلب التحويلات المالية بطريقة سهلة وسلسة وآمنة. ويأتي إطلاق بنك برقان لخدمة “ومض” ضمن استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي والتزامه بتوجيهات بنك الكويت المركزي لتقليل المعاملات النقدية وتشجيع الاعتماد على الخدمات الرقمية.

ومن أبرز ما تتميّز به خدمة “ومض”، كوسيلة مثالية لإرسال واستقبال الأموال، أنها تختصر خطوات تحويل الأموال واستقباله إذ لا تتطلب سوى إدخال رقم الهاتف المحمول للعميل دون الحاجة إلى تعبئة حقول كثيرة بمعلومات تشمل رقم حسابه ورقم الـ IBAN وغيرها مثلما يحصل عند التحويل من حساب بنكي لآخر. وللاستفادة من الخدمة المتوفرة على مدار الساعة لتلقي وإرسال وطلب التحويلات المالية، يتوجب على العملاء تفعيل الخدمة وربطها مع حساب بنكي نشط. وتبلغ الحدود اليومية للخدمة 3,000 دينار كويتي، والشهرية 20,000 دينار كويتي، في حين يبلغ الحدّ الأعلى لكل معاملة 1,000 دينار كويتي.

وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد/ برّاك المطر، مدير عام- نظم المعلومات في بنك برقان: “يعتبر إرسال واستقبال الأموال حاجة يومية بالغة الأهمية بغض النظر عن حجم المعاملات. ولتلبية متطلبات العملاء في إجراء تلك العمليات بسهولة وسلاسة، كان بنك برقان من أوائل البنوك التي تبنّت خدمة ومض المبتكرة من قبل شركة كي نت، لجعل عملية إرسال الأموال رقمياً سهلة تماماً مثل سهولة إرسال رسالة نصية. تمثّل خدمة المدفوعات الفورية (ومض) علامة فارقة في نشر الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء الكويت، وامتثالاً لتوجيهات البنك المركزي الداعمة للتحول الرقمي، والتي يساهم فيها بنك برقان بكل فخر وفاعلية”.

ومع بدء تدشين “ومض” عبر تطبيق بنك برقان، فإن البنك يستعد لإطلاق سلسلة من المنشورات التعليمية والتوعوية التي ترشد العملاء إلى أفضل طريقة وأكثرها أماناً في استخدام هذه الخدمة الجديدة، وذلك في إطار التزام بنك برقان بدعم حملة التوعية المصرفية “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يعتبر رائداً في التحول الرقمي على مستوى قطاع البنوك في الكويت، حيث طوّر عدة منتجات وخدمات رقمية مخصّصة تعزز وترتقي بتجربة عملائه. وتشمل هذه الابتكارات سهولة فتح العديد من الحسابات رقمياً وفي أقل من دقيقة، بما في ذلك حساب كنز. كما إن الخدمات الرقمية الأخرى تشمل البطاقات الافتراضية، وحلول الدفع الرقمية مثل “Apple Pay” و”Google Pay” و”Tijarati Pay” لمستخدمي منصة تجارتي، بالإضافة إلى التطوير المستمر لمنصة البنك الرقمية.