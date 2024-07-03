KIB يعلن أسماء الرابحين في السحب الشهري والأسبوعي لحساب الدروازة

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين بالسحب الشهري والأسبوعي، عن أرصدة العملاء في شهر يونيو وذلك ضمن حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024 التي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام. حيث حصل في السحب الشهري كل من كوثر عيسى حسين أسيري، حسان علي حسين سبتي على جائزة السحب بقيمة 5,000 د.ك لكل منهما، وحصل في السحب الأسبوعي كل من تامر محمد سليمان الحصري، رشا أحمد عبد الشلبي، تغريد أحمد محمد خضر، خالد صنيتان شعار المطيري، مريم جمال سفر المؤمن على جائزة بقيمة 1,000 د.ك لكل منهم، بينما حصل كل من سيد مبارك سيد الهي سيد إسماعيل، محمد خلف ديج، حميد هليل علي المهندي، عبدالكريم محمد عبدالرحمن، تهاني محمد خالد الباتل، أحمد محمد السيد أحمد يوسف، هياء حمود رديني العازمي على جائزة بقيمة 500 د.ك لكل منهم. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.

والجدير بالذكر أن حساب “الدروازة” هو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصّصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوّقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقّع وصولها لغاية 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علماً بأن العوائد تودع تلقائياً في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.

وإضافة إلى كونه حساب توفير، يتطلّب دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية والسحب السنوي توافر 100 د.ك في الحساب، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحوبات مقابل كل 1 د.ك يبقى في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر الذي يسبق السحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب السنوي مقابل كل 1 د.ك يبقى شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب، حيث تطبق الشروط والأحكام.

كما يتميز حساب “الدروازة” بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية في KIB، إضافة إلى أنه مدعوم بمجموعة من المزايا الحصرية، مثل سهولة فتح الحساب، إذ لا يشترط تحويل الراتب، ويمكن فتح الحساب من بُعد ومن دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق “KIB أون لاين” عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية “KIB موبايل”.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب “الدروازة” من KIB يوفّر العديد من المزايا الأخرى، على غرار إصدار بطاقة السحب الآلي بمجرّد فتح الحساب، والتي تتيح السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي لغاية 2,000 د.ك يومياً، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هو 100 د.ك ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.