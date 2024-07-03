جامعة الكويت و”زين” يستثمران بالقُدرات الرقمية لدى الشباب

أعلنت زين عن دعمها للمُخيّم الصيفي الشبابي التقني 2024 (مُخيّم القوة الشبابية) الذي يُنظّمه قسم علوم الحاسوب بكُلية العلوم في جامعة الكويت، والذي يهدف للاستثمار بالقُدرات الرقمية لدى الفئات العمرية الشابة وصقل مهاراتهم التقنية في عدد من المجالات الحديثة خلال موسم الصيف.

وتأتي المُبادرة ضمن الرؤية المُشتركة لقسم علوم الحاسوب وزين لدعم الإبداع وتعزيز المهارات التقنية في المجتمع، وبالأخص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وهي التخصصات التي تتطلبها أسواق العمل الحديثة بشكلٍ مُتزايد.

وتأتي هذه المُبادرة بالتعاون مع الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ومجموعة الساير القابضة، وبرعاية إعلامية من مارينا أف أم، وهي من إشراف قسم علوم الحاسوب مُتمثلاً بأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء هيئة التدريس المساندة، ونادي علوم الحاسوب في كلية العلوم، ومشروع همّة التعليمي التطوعي التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ويهدف المخيم الصيفي التقني إلى تدريب وتمكين 100 طالب وطالبة من المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية عبر ورش عمل يومية وجلسات تدريبية وحلقات نقاشية في عدد من التخصصات الحديثة، مثل علوم الروبوتات وتصميمها، وتقنيات البرمجة وحل المشكلات التقنية، وأساسيات أجهزة الاستشعار، والذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وغيرها.

ولا يكتفي مُخيّم القوة الشبابية بتمكين المهارات التقنية فحسب، بل يرُكّز أيضاً على صقل المهارات الشخصية التي لا تقل أهميةً عن التحصيل العلمي، مثل فن القيادة، والعمل الجماعي، والتفكير النقدي، والتواصل الفعّال، وحل المشكلات، وغيرها من المهارات التي تُسهم في بناء شخصية الطفل والشاب، وتؤهله للنجاح الوظيفي مُستقبلاً.

وتُسهم هذه البادرة بتنمية شغف الطلبة والطالبات بالتكنولوجيا، ورسم مسارهم الوظيفي مُستقبلاً وتهيئتهم للدخول في مجالات STEM التي أصبحت من أولويات ومُتطلبات أسواق العمل الحديثة، وهذه الخطوة هي نتاج للتعاون المُباشر والفعّال بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لتأهيل الجيل القادم من المُبتكرين في الكويت.

المُخيّم يستهدف الطلبة والطالبات من مختلف الفئات العمرية