وزارة الداخلية

الداخلية: مباحث الإقامة تنفذ حملة أمنية على مختلف مناطق البلاد لضبط مخالفي قانون الإقامة

3 يوليو، 2024
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ضمن الجهود الأمنية المكثفة لضبط مخالفي قانون الإقامة ممن لم يستفيدوا من المهلة، قامت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بحملة أمنية تفتيشية على مختلف مناطق البلاد، وأسفرت الحملة عن ضبط عدداً من مخالفين قانون الإقامة وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإبعادهم عن البلاد.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملات الأمنية مستمرة على كافة أنحاء البلاد لضبط مخالفين قانون الإقامة وتدعو الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن المخالفين والخارجين عن القانون من خلال الاتصال على هاتف الطواريء رقم (112).

المصدر
وزارة الداخلية
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3 يوليو، 2024
0 44 أقل من دقيقة

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