ديوان الخدمة المدنية

ديوان الخدمة المدنية: الأحد المقبل عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1446

3 يوليو، 2024
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أعلن ديوان الخدمة المدنية تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر يوليو الجاري بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1446 واعتباره عطلة رسمية.

وقال الديوان في بيان صحفي اليوم الأربعاء على منصة (إكس) إن الدوام الرسمي يستأنف يوم الاثنين المقبل الموافق 8 الجاري مضيفا أن الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

المصدر
كونا
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3 يوليو، 2024
0 42 أقل من دقيقة

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