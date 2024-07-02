الداخلية: أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية تفتح باب التسجيل بدورة الطلبة ضباط الاختصاص من حملة الشهادة الجامعية

أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية عن فتح أكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية لباب التسجيل لاستقبال طلبات الراغبين بالالتحاق بدورة الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة (32) من حملة الشهادة الجامعية ابتداء من السبت المقبل حتى 19 يوليو الجاري.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إنه على الراغبين في الالتحاق أن يتقدموا بطلبهم عبر تطبيق (سهل) وفقا للنموذج المعد لذلك مع الالتزام بتقديم كل المستندات المطلوبة للالتحاق للتأكد من استيفائهم لشروط الالتحاق العامة والخاصة.

وأضاف البيان أن احتياجات الوزارة من (التخصص العلمي) بتقدير جيد جدا هي (علوم الأدلة الجنائية- طب اشعاعي – طب بشري – التمريض – هندسة كيميائية – علوم ميكروبيولوجي – هندسة كمبيوتر IT – هندسة كهربائية – هندسة إلكترونيات – هندسة مدنية – هندسة ميكانيكية – علوم بيئية – أمن سيبراني – صيدلة – تغذية – طب أسنان).

وبين أن الاختصاصات أيضا تضم (نظم وتقنية المعلومات – مختبرات طبية – سجلات طبية – البيولوجيا الجزئية والكيمياء التحليلية تخصص بصمة وراثية – علم الحاسوب – علوم بحرية تخصص علم بحار – علوم كيمياء حيوية – هندسة اتصالات – هندسة بحرية – هندسة شبكات – هندسة برمجيات – هندسة الأجهزة الطبية – محلل إحصاء – علم الأرصاد الجوية – تكنولوجيا النقل البحري – هندسة صناعية).

وأفاد بأن احتياجات الوزارة من (التخصص الأدبي) بتقدير جيد جدا هي (الإدارة العامة – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة اسبانية – لغة عربية – حقوق – محاسبة – علوم سياسية – علاقات عامة – تكنولوجيا المعلومات).