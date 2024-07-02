الداخلية: فتح باب التسجيل لدورة طالبات ضباط الصف بـ”معهد الشرطة النسائية” بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية أن أكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الأمنية ستفتح باب التسجيل لاستقبال طلبات الالتحاق بدورة طالبات ضباط الصف الدفعة (13) رتبة وكيل عريف – شرطي (معهد الشرطة النسائية) ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى 19 يوليو الحالي.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه على الراغبات في الالتحاق أن يقدمن عبر تطبيق (سهل) وفقا للنموذج المعد لذلك مع الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة للالتحاق للتأكد من استيفاء الشروط العامة والخاصة.

وأوضحت أن الشروط العامة للتسجيل هي أن تكون كويتية الجنسية وألا يكون قد سبق الحكم عليها في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون قد سبق فصلها من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وألا يكون قد سبق فصلها تأديبيا من المعهد أو من أي جهة تعليمية أخرى وألا يكون قد سبق قبول استقالتها من المعهد في نفس العام الدراسي أو العام الدراسي السابق عليه.

ولفتت إلى وجوب اجتياز الطالبة للفحص الطبي وفقا للمعايير المذكورة في القرار الوزاري الخاص بشروط اللياقة الصحية للخدمة النظامية بقوة الشرطة وأن تجتاز اختبارات اللياقة البدنية والثقافة العامة والقدرات والاختبارات النفسية.

وبينت الوزارة أن الطالبة تعتبر غير لائقة إذا حصلت على أقل من 60 في المئة من مجموع الدرجات المقررة لكل اختبار وسيتم استبعادها من استكمال الاختبارات.

وأكدت على وجوب الالتزام بتسليم الطلبات و مراجعة معهد الشرطة النسائية حسب الموعد المحدد بعد طباعة طلب الالتحاق مشيرة إلى أن مواعيد التسجيل والقبول المحددة للمراجعة غير قابلة للتعديل وفي حال التخلف وعدم الالتزام بالموعد فإن طلب التسجيل للالتحاق يعتبر ملغيا ما لم يقدم عذر مقبول لذلك.