وزارة الصحة تستضيف 12 طبيبا زائرا من عدة دول خلال يوليو الحالي

أعلنت وزارة الصحة عن استضافة 12 طبيبا ومتخصصا في مجالات طبية وصحية متنوعة من عدة دول حول العالم وذلك ضمن (برنامج الأطباء الزائرين) لشهر يوليو الجاري في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير الخدمات الطبية في البلاد وضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة لجميع المرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الأطباء المشاركين في البرنامج خبراء متخصصون من كندا وبريطانيا والهند وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وألمانيا وتتنوع تخصصاتهم بعدة مجالات مثل الجراحة العامة وجراحة المسالك والأنف والأذن والحنجرة وفي مجال التمريض والوقاية من الإشعاع وغيرها من التخصصات الحيوية.

وأشارت إلى أن أعمال الأطباء الزائرين ترتكز على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من خلال تشخيص حالاتهم بدقة وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لافتة إلى أن البرنامج يسهم في تبادل الخبرات والمعارف مع الكوادر الصحية المحلية بهدف رفع مستوى الأداء الطبي وتحديث الأساليب العلاجية والمعرفية وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يعكس الالتزام بتطوير القطاع الصحي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة مبينة أنها ستواصل استقطاب الكفاءات الطبية العالمية وتطوير برامج تدريبية متقدمة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية.

ولفتت إلى أنه يمكن التعرف على قائمة الأطباء الزائرين وحجز موعد مسبق ورفع البيانات والتقارير المطلوبة عبر تطبيق (كويت-صحة) أو عبر التطبيق الحكومي الموحد (سهل).