بنك بوبيان يُوفر خدمة “ومض” للتحويلات الفورية عبر تطبيقه للخدمات المصرفية بالتعاون مع “كي نت”

أعلن بنك بوبيان عن توفيره أحدث وأسهل خدمات الدفع الفوري “ومض” بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة “كي نت”، تحت إشراف ورقابة بنك الكويت المركزي وذلك في إطار حرصه على إثراء تجربة عملائه المصرفية ومواكبة أحدث خدمات الدفع الرقمية.

وتتيح خدمة الدفع الرقمي الفوري “ومض” إمكانية إرسال وطلب واستقبال الأموال بطريقة سهلة وسريعة وآمنه اعتماداً على رقم الهاتف النقال، بما يعزز نظام المدفوعات الرقمية، كونها تُعد أحد أفضل خيارات الدفع الآمن والفعال على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يُسهم في توفير منتجات وحلول ذات جودة عالية تواكب تقنيات التكنولوجية المالية وتلبي متطلبات مختلف شرائح العملاء.

وقال البنك في بيان صحفي “نسعى من خلال توفير خدمة “ومض” إلى مواصلة الاستثمار في دعم وتعزيز قنوات البنك الرقمية من خلال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة التي تُلبي متطلبات عملائنا في الفترة الحالية لنكون دوماً الأقرب لهم، الأمر الذي يضمن تسريع استراتيجية التحول الرقمي وتحسين الكفاءة التشغيلية لنموذج الأعمال والعمليات وفقاً لأعلى مستويات الأمان والحماية”.

وأضاف أن خدمة المدفوعات الرقمية “ومض” المتوافرة حالياً على تطبيق بوبيان للخدمات المصرفية تضمن التحويل السريع والآمن للأموال بين الحسابات المصرفية الشخصية، فكل ما يحتاجه العميل هو التسجيل أولاً في الخدمة باستخدام رقم الهاتف لربطه بحسابه البنكي، ثم إدخال رقم الهاتف النقال للمستفيد الذي سيتم التحويل إليه والمبلغ المراد إرساله والهدف من التحويل، ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام ليتم تنفيذ عملية التحويل بكل بساطة وسلاسة دون الحاجة لإدخال أي بيانات مصرفية سرية أومشاركتها مع أي طرف.

وأوضح أن خدمة “ومض” من الخدمات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في عالم المدفوعات الرقمية، ولاشك أن إدراجها ضمن سلسلة خدمات بوبيان الرقمية يُشكل إضافة إلى آفاق جديدة من الابتكار والابداع الرقمي لترسيخ مكانتنا ودورنا الريادي في مجال التكنولوجيا المالية، وهو جزء من شخصية بوبيان لتسهيل حياة عملائه وإثراء تجاربهم الرقمية بأعلى مستويات الأمان.

وأشار البيان إلى أن هذه الخدمة جاءت لتتماشى تماماً مع متطلبات الفترة الحالية للقطاع المصرفي من خلال تبني أحدث التقنيات المصرفية والمالية الرقمية للعمل على تطوير حلول الدفع الرقمي الفوري والاعتماد عليها بشكل كبير والتقليل التدريجي للتعامل بالنقد، موضحاً أن غالبية العملاء الحاليين يفضلون استخدام الخدمات المصرفية الرقمية عبر تطبيقات الهاتف النقال أكثر من القنوات المصرفية الأخرى.

وأكد أن بوبيان يعمل بصورة مستمرةً على تقديم المميز والفريد من الخدمات والحلول المصرفية وأكثرها تطوراً لاسيما الرقمية ومشاركتها مع عملائه بما يتوافق مع معايير الأمان والجودة ، منوهاً أن ما شهدته مبادرات بوبيان الرقمية من نمواً شهد معه أيضاً نموأ متصاعداً في قاعدة العملاء، لينجح في تقديم تجارب رقمية استثنائية رائدة على مستوى العالم أثرت وبشكل ملحوظ على مستوى رضا العملاء.