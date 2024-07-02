رئيس قوة الإطفاء بالتكليف يبحث مع مسؤولة أممية تحضيرات استضافة المنتدى العربي الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث

رئيس قوة الإطفاء بالتكليف يبحث مع مسؤولة أممية تحضيرات استضافة المنتدى العربي الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث

بحث رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد مع رئيسة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث نورا أشقر أوجه التعاون والتنسيق وجهود (الإطفاء) لاستضافة المنتدى العربي الإقليمي السادس للحد من مخاطر الكوارث الذي سيعقد في الكويت نهاية أكتوبر المقبل.

وقالت (الإطفاء) في بيان اليوم الثلاثاء ان ذلك جاء خلال استقبال اللواء فهد لرئيسة المكتب والوفد المرافق لها في إطار التحضير لاستضافة للمنتدى الذي سيكون برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وذكرت ان المنتدى سيناقش التقدم المحرز في اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 وسيعتمد استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث توضع باسم دولة الكويت ويتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات قادمة من قبل جميع الدول العربية.