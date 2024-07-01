وزيرة الشباب: توجيهات أميرية سامية بدعم الشباب وتشجيعهم لمواصلة الإبداع والتميز

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الإثنين إن الرعاية التي توليها الدولة لفئة الشباب تأتي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية بضرورة دعمهم وتوفير كافة السبل أمامهم باعتبارهم ثروة الأوطان وقادة المستقبل.

وأضافت الحويلة في تصريح صحفي عقب استقبالها أربع مهندسات كويتيات عرضن مشروعا شبابيا أن الشباب الكويتي صاحب أفكار خلاقة ومبدعة في خدمة مجتمعه مؤكدة الحرص على تشجيعه لمواصلة الإبداع والتميز.

وثمنت الجهود الشبابية والعمل الدؤوب الذي يثمر مشروعات متميزة تجسد تفوق الشباب الكويتي وقدرته على الابتكار داعية إلى تقديم المزيد من المشروعات الناجحة التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات.

وتدور فكرة المشروع المقدم حول ملاعب مغطاة ومكيفة ذات استخدامات متنوعة وقد وجهت الوزيرة الحويلة الهيئة العامة الرياضة للعمل على “دراسة هذا المشروع الطموح الذي يخدم شريحة كبيرة من الشباب الرياضي والسعي إلى إمكانية تنفيذه”.

قدم المشروع من قبل خريجات كلية الهندسة في جامعة الكويت نوره المطيري ومريم الحبشي ودلال الشحيتاوي وشهد العيد.