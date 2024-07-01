مدينة الكويت

العجيري العلمي: ثلاث ظواهر فلكية تزين سماء الكويت في الأسبوع الأول من يوليو الجاري

1 يوليو، 2024
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قال مركز العجيري العلمي اليوم الاثنين إن سماء الكويت سوف تتزين بثلاث ظواهر فلكية في الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري.

وأضاف المركز في بيان صحفي أن محبي علم الفلك سيتمكنون من رؤية اقتران القمر مع كوكب المريخ بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي لسماء البلاد خلال الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء بعد موعد شروق القمر وحتى قبل موعد شروق الشمس.

وأوضح البيان أن موعد شروق القمر سيكون عند الساعة 46ر12 بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء بينما ستشرق شمس الثلاثاء عند الساعة الرابعة و52 دقيقة صباحا بتوقيت الكويت.

وذكر أنه في صباح بعد غد الأربعاء ستشهد السماء اقتران عملاق المجموعة الشمسية المشتري مع القمر وسيتمكن سكان الكويت من رصد ورؤية الظاهرة بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء البلاد بعد منتصف الليل وحتى قبل موعد شروق الشمس.

وأضاف أنه يوم الأحد المقبل ستشهد السماء وصول أصغر كواكب المجموعة الشمسية (عطارد) لأقرب نقطة القمر الذي يكون في حالة (هلال متزايد) مع إمكانية رؤية الظاهرة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي لسماء الكويت من بعد غروب الشمس وحتى الساعة الثامنة مساء.

المصدر
كونا
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1 يوليو، 2024
0 40 دقيقة واحدة

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