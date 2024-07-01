سمو ولي العهد يستقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي والنائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران حيث قدما لسموه حفظه الله المحامي العام المستشار مشعل إبراهيم الغنام والمحامي العام المستشار ناصر يوسف السميط وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين.

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال استقباله وزير (العدل) د. محمد الوسمي والنائب العام المستشار سعد الصفران حيث قدما لسموه المحامي العام المستشار مشعل الغنام والمحامي العام المستشار ناصر السميط