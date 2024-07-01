وزير الدفاع يستقبل سفراء اليابان وروسيا وإيطاليا والصين

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمكتبه في وزارة الدفاع اليوم الأثنين عدداً من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى البلاد كل على حدة، سفير اليابان مورينو ياسوناري، وسفير روسيا الإتحادية فلاديمير جيلتوف، وسفير ايطاليا لورينزو موريني، وسفير الصين تشانغ جيانوي.

تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي بين دولة الكويت والدول والصديقة إضافةً إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير روسيا الإتحادية فلاديمير جيلتوف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير ايطاليا لورينزو موريني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير الصين تشانغ جيانوي