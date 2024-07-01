النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير اليابان مورينو ياسوناري

وزير الدفاع يستقبل سفراء اليابان وروسيا وإيطاليا والصين

1 يوليو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بمكتبه في وزارة الدفاع اليوم الأثنين عدداً من سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى البلاد كل على حدة، سفير اليابان مورينو ياسوناري، وسفير روسيا الإتحادية فلاديمير جيلتوف، وسفير ايطاليا لورينزو موريني، وسفير الصين تشانغ جيانوي.

تم خلال هذه اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل الثنائي بين دولة الكويت والدول والصديقة إضافةً إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير روسيا الإتحادية فلاديمير جيلتوف
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير ايطاليا لورينزو موريني
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح يستقبل سفير الصين تشانغ جيانوي
المصدر
وزارة الدفاع
الوسوم
1 يوليو، 2024
0 35 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة

1 يوليو، 2024

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة

1 يوليو، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى حاكم عام كندا بالعيد الوطني لبلادها

1 يوليو، 2024

الكهرباء: انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من منطقة ميناء عبدالله

1 يوليو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى