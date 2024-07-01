شباب “زين” باشروا رحلتهم التدريبية الصيفية

باشر مُنتسبو برنامج زين الصيفي للشباب رحلتهم التدريبية في عددٍ من أفرع الشركة الرئيسية، بالإضافة إلى مقر مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، وذلك بعد انطلاق النسخة الخامسة من البرنامج السنوي الذي يهدف للاستثمار بطاقات الشباب الواعدة خلال موسم الصيف.

بعد انتهاء عملية التسجيل واجتياز المُشاركين النهائيين لمرحلة المقابلات الوظيفية، أقامت زين لقاءاً تنويرياً للطلبة والطالبات في مركزها للابتكار ZINC بمقرها الرئيسي في الشويخ، بحيث تمت تغطية كافة الجوانب الخاصة بتجربة العمل الميداني والمهام الوظيفية التي سيخوضها المشاركون، كما تم تنظيم جولة ميدانية داخل مركز الاتصال 107 لتعريف المشاركين على تجربة زين الرائدة في خدمة العملاء عن قرب.

وقبل خوض المشاركين رحلتهم التدريبية، أقامت زين ورشة عمل خاصة لهم بعنوان “مساري إلى المهنية” بالتعاون مع شركائها في جمعية إنجاز الكويت، والتي غطت عدداً من الركائز التي ساعدتهم على الاستعداد لوظيفة المستقبل، مثل فن القيادة في بيئة متغيرة، وإدارة الوقت، والتواصل الشفهي وفن الخطابة العامة، وكيفية توظيف التكنولوجيا لتعزيز مهارات الإلقاء.

كما ركّزت الورشة على أساسيات الكتابة المهنية في مجال الأعمال، بما في ذلك السير الذاتية ورسائل العمل وصياغة البريد الإلكتروني، وحل المشاكل واتخاذ القرار، وتطوير الحلول المبتكرة للمشاكل، بالإضافة إلى ديناميات الفريق وإدارة الفرق بطريقة فعّالة، ونصائح عملية للبحث عن العمل وغيرها.

وباشر الطلبة والطالبات رحلتهم التدريبية في عددٍ من أكبر أفرع زين الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، والتي تشمل فرع برج بيبي بالسالمية، وفرع مجمع ذا وير هاوس، وفرع مجمع العاصمة، وفرع مجمع الأفنيوز، وفرع حولي، وفرع مشرف.

ويستفيد المُتدربين في أفرع زين من فرصة اكتساب العديد من المهارات الأساسية مثل خدمة العملاء والتفاعل معهم، وإدارة المبيعات، وتسويق العروض والمنتجات، وبيع الإلكترونيات والأجهزة الذكية، ومهارات حل المشكلات، وإدارة الوقت والعمل الجماعي، وغيرها.

كما يخوض المتدربين تجربة العمل الإعلامي في مقر مؤسسة كويت نيوز الإعلامية وصحيفة كويت تايمز الإنجليزية، بحيث يتعرّفون على طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية عن قرب، والمشاركة في إعداد التقارير الإخبارية، والتحرير، والتحقيقات الصحافية، وصناعة المحتوى، واستخدام الكاميرات والأجهزة الصوتية.

وعاد البرنامج الصيفي في موسمه الخامس ليستكمل رسالة زين المُجتمعية في الاستثمار بطاقات الشباب من خلال توفير فرص التدريب الميداني التفاعلية، وذلك بما يصقل مهاراتهم ويؤهّلهم إلى دخول سوق العمل، خاصةً بعد النجاح المُميز والإقبال الكبير على المواسم الأربع الماضية، حيث يعمل المُتدربين بنظام دوام جزئي لساعات مُحددة أسبوعياً ولمدة شهر كامل، ويحصل كُلٍ منهم على مكافأة نقدية تشجيعية في نهاية البرنامج،

ويأتي هذا البرنامج تحت مظلّة برنامج شبكة شباب زين FUN، وهو أحد أبرز المشاريع المُستدامة التي تقوم زين بتطويرها وتنميتها منذ نسختها الأولى في العام 2008، والذي قدّم لمئات الطلبة والطالبات فرصة الاستفادة من خبرة العمل الفعلية داخل زين عبر نظام عمل جزئي مع مكافأة تشجيعية شهرية.

يكتسب المشاركون خبراتٍ إعلاميةٍ عديدة في كويت نيوز وكويت تايمز مسؤولو زين يتوسطون الطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج