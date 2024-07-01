لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة

1 يوليو، 2024
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ستقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي والنائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران حيث قدما لسموه حفظه الله المحامي العام المستشار مشعل إبراهيم الغنام والمحامي العام المستشار ناصر يوسف السميط وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين.

لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد إبراهيم الوسمي والنائب العام المستشار سعد عبدالكريم الصفران والمحامين العامين الجدد
المصدر
كونا
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1 يوليو، 2024
0 41 أقل من دقيقة

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