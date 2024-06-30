د.عصام الربيعان: التقديم على الوظائف بشكل إلكتروني.. ولدينا ربط مع جامعة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

ذكر رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان في مقابلة على تلفزيون دولة الكويت أن الديوان انتقل من مرحلة اللا تخطيط إلى مرحلة التخطيط، مشيراً إلى أن هذه المرحلة في بدايتها.

وقال الربيعان ان التقديم على الوظائف بشكل إلكتروني.. ولدينا ربط مع جامعة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي.

واضاف الربيعان ان إجازة مرافق المريض أصبحت سنة بدلا من ستة أشهر.

واكد الربيعان ان الديوان نسير وفق الخطة التي رسمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لتحقيق الطمو.

وقال الربيعان إنه «سيتم التوظيف حسب التخصصات واحتياجات سوق العمل»، موضحاً بأنه «هناك 28109 خريجين للعام الدراسي 2023».

وأشار إلى أن «الدولة قامت بتوفير 24 ألف فرصة وظيفية بالإضافة لدرجات المتقاعدين والمستقيلين من كل عام يبلغ عددهم تقريبا (5500 – 6500)». وأضاف «هناك فرص وظيفية متوفرة خارج القطاع الحكومي (القطاعات العسكرية – القطاع النفطي – القطاع الخاص)».

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية إن «أسباب البطالة هي وجود تخصصات ووظائف لا يُقبل عليها الكويتي أو الكويتية». مشيراً إلى أن «بعض المتقدمين على الوظائف يفضلون العمل في جهات على حساب أخرى لوجود امتيازات وحوافز مالية توفرها تلك الجهات وغير متوفرة في جهات أخرى».