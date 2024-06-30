وزارة التربية كرّمت طلبة المنح الدراسية الفائقين خلال العام الدراسي 2023 – 2024

احتفلت وزارة التربية، ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بقطاع التنمية التربوية والأنشطة، صباح اليوم بتكريم طلاب وطالبات المنح الدراسية الفائقين للعام الدراسي 2023 – 2024 بالتعاون مع جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية واللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وبحضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي خلال الحفل حرص وزارة التربية على تكريم هذه النخبة من الطلبة المتفوقين سنويًا، بمشاركة الجمعيات الخيرية، ومنها جمعية الشيخ عبد الله النوري التي تسعى دائمًا إلى دعم طلبة المنح الدراسية تربويًا ونفسيًا واجتماعيًا وماديًا وثقافيًّا.

وبيّنت أن اللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة تحرص على تقديم المنح الدراسية للطلبة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام، متمنية المزيد من التقدم والازدهار للطلبة والطالبات.

من جهته، ذكر مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية بالتكليف بوزارة التربية بدر العنزي أن حفل تكريم الطلبة شمل الطلبة والطالبات المتفوقين للعام الدراسي 2023 – 2024، مبينًا أن هذه الجهود هي استكمال لمسيرة دولة الكويت في تقديم المعونات والمنح والمساعدات لطلبة الدول الشقيقة والصديقة.

وأكد العنزي حرص دولة الكويت على رفع كفاءة المستوى الثقافي والتعليمي لهؤلاء الطلبة وتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي، مبينًا أن تقديم المنح الدراسية هو أفضل ما يبرز وزارة التربية، إذ تشمل المنح الدراسية تعليم اللغة العربية الأساسية وتعاليم الدين الإسلامي.

وأوضح أن برنامج المنح الدراسية تعمل عليه وزارة التربية منذ أكثر من سبعين عامًا، حيث تقدم إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية جميع أنواع الرعاية والاحتواء والرعاية الأبوية لكل الطلبة والطالبات من جميع الجنسيات. هناك أكثر من 42 جنسية في سكن الطلبة، ويتم تقديم كافة الخدمات المجانية لهم.

من جهته، ألقى رئيس جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية وليد السيف كلمة ترحيبية أشاد خلالها بدور ودعم وزارة التربية، ممثلة بإدارة التعليم الديني، في المساهمة في اختيار طلبة المنح الدراسية المتفوقين للعام الدراسي 2023 – 2024، وكذلك بأهمية لجنة بعوث المنح الدراسية في اختيار الطلبة المتفوقين .

من التكريم

من التكريم

من التكريم