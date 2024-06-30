كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحصل على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة PharmD

كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحصل على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة PharmD

حصلت كلية الصيدلة في جامعة الكويت على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة (PharmD)، من قبل مؤسسة الاعتماد الأكاديمي الكندي لبرامج الصيدلة (CCAPP)، حيث يعد هذا الإنجاز الأكاديمي المميز خطوة مهمة نحو الارتقاء في تصنيف كليه الصيدلة وجامعة الكويت، ويعكس جودة التعليم المقدم في الكلية.

والجدير ذكره بأن مؤسسة الاعتماد الكندي تعتبر من أهم المؤسسات العالمية المتميزة للاعتماد وتضع الكويت على الخارطة العالمية في جودة التعليم.

وبهذه المناسبة تقدّم القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د. ميثم خاجه بالتهنئة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولمقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة الكويت بالإنابة، وإلى نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية وإلى أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في كلية الصيدلة والطلبة الأعزاء.

وتتطلع كلية الصيدلة إلى مزيد من الإنجازات في المستقبل والمساهمة الفاعلة في رفعة شأن دولة الكويت في المحافل الدولية.