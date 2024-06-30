كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحصل على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة PharmD

كلية الصيدلة في جامعة الكويت تحصل على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة PharmD

30 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

حصلت كلية الصيدلة في جامعة الكويت على الموافقة لاعتماد برنامج دكتور في الصيدلة (PharmD)، من قبل مؤسسة الاعتماد الأكاديمي الكندي لبرامج الصيدلة (CCAPP)، حيث يعد هذا الإنجاز الأكاديمي المميز خطوة مهمة نحو الارتقاء في تصنيف كليه الصيدلة وجامعة الكويت، ويعكس جودة التعليم المقدم في الكلية.

والجدير ذكره بأن مؤسسة الاعتماد الكندي تعتبر من أهم المؤسسات العالمية المتميزة للاعتماد وتضع الكويت على الخارطة العالمية في جودة التعليم.

وبهذه المناسبة تقدّم القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أ.د. ميثم خاجه بالتهنئة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولمقام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير جامعة الكويت بالإنابة، وإلى نائب مدير الجامعة لمركز العلوم الطبية وإلى أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية في كلية الصيدلة والطلبة الأعزاء.

وتتطلع كلية الصيدلة إلى مزيد من الإنجازات في المستقبل والمساهمة الفاعلة في رفعة شأن دولة الكويت في المحافل الدولية.

المصدر
جامعة الكويت
الوسوم
30 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

العجيري العلمي: موسم “الجوزاء الأولى” يبدأ في الثالث من يوليو المقبل

29 يونيو، 2024

هيئة الاتصالات: الكويت تحصل على المركز الاول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات لعام 2024

28 يونيو، 2024

العجيري العلمي: سماء الكويت تشهد الجمعة المقبل “قمر التربيع الثاني” واقتران عطارد وبولوكس

24 يونيو، 2024

مركز العجيري: طلوع نجم التويبع 20 يونيو الجاري والشمس تكون عند أقصى ارتفاع لها في السماء

18 يونيو، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى