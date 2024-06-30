بنك بوبيان يطلق برنامجه الصيفي “بدينا 8” لطلبة المدارس من 14 إلى 18 عاماً

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق برنامجه الصيفي المميز “بدينا” في نسخته الثامنة تحت عنوان “الجيل القادم من المصرفيين” المخصص لتدريب طلبة المرحلة الثانوية من عمر 14 إلى 18 عاماً خلال الفترة من 21 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس 2024، بهدف اكتشاف قدراتهم وإعدادهم مبكراً للمشاركة في مجالات العمل المصرفي.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحمّاد “يُعد برنامج بدينا 8 للتدريب الصيفي فرصة لطلابنا من عمر 14 إلى 18 عاماً، لتطوير مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية اللازمة لرسم ملامح مستقبلهم الوظيفي وتحديد الخطوات الأولى في مسيرتهم المهنية استعداداً للالتحاق بسوق العمل في القطاع المصرفي.”

وأضاف أن محاور وموضوعات البرنامج هذا العام تم اختيارها بدقة لتتماشى مع الطفرة الرقمية التي نشهدها حالياً في عالم الأعمال، لاسيما القطاع المصرفي، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي AI والميكنة الآلية للعمليات RPA، بالإضافة إلى توظيف هذه التقنيات لفتح المجال أمام فرص جديدة لجيل الشباب تساعدهم على تنمية مهاراتهم الحياتية وتهيئتهم ليكونوا بمثابة نواه العمل المصرفي في الغد القريب، منوهاً أن هذا الأمر يساعدهم على اختيار التخصصات الجامعية المناسبة للمستقبل لتتوافق مع احتياجات سوق العمل تماشياً مع رؤية الكويت 2035 لخلق جيل واعد قادر على المشاركة وتحمل المسؤولية.

وأوضح الحمّاد أن البرنامج يتضمن جزءاً عملياً يختص بقيام المشاركين بعمل زيارات ميدانية لمختلف إدارات وفروع البنك للتعرف عن قرب على الأعمال المصرفية، وكيف ساهم التحوّل الرقمي في تغيير مفهومها في ضوء التغيرات والتطورات الرقمية والتكنولوجية على سوق العمل المصرفي، وللتعرف على كيفية الاستفادة المثلى من هذه التطورات لتعزيز بيئة الابتكار لديهم والاستثمار في مهاراتهم الرقمية لخلق جيل مُبدع يساهم في عالم التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات وقواعد البيانات والحوسبة السحابية.

صورة جماعية لمتدربي “بدينا 7”

محاور وموضوعات مميزة

وأشار الحمّاد إلى أن محاور البرنامج استهدفت التركيز على تطوير المهارات الحياتية للمشاركين مثل تحديد الأهداف والتعامل مع متغيرات الحياة وإدارة المهام المختلفة ومهارات التواصل الشخصي والقيادة ومبادئ الإدارة بالإضافة إلى تنمية مهارات العمل الجماعي.

وعلى صعيد المهارات العملية، سوف يتطرق البرنامج إلى الذكاء الاصطناعي AI وأمن المعلومات وإدارة الأموال ومكافحة غسل الأموال والتعرف على الخدمات المصرفية الرقمية وكيفية إعدادها وغيرها الكثير من المحاور التي من شأنها تسخير مختلف أدوات النجاح ومساعدتهم في التخطيط الأمثل لمساراتهم المهنية.

وأكد أن بوبيان دائماً يحرص على أهمية الاستثمار في التعلم والمعرفة بما يتماشى مع الممارسات الرائدة عالمياً، وهو ما يعكس رؤيته واستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، معتبراً أن تعلم أساسيات العمل المصرفي الحديث يمثل حلقة محورية في تطوير قدرات ومهارات الفرد لإعداد مصرفيي المستقبل وفي تطور الخدمات الرقمية ككل خاصة في مجال المال والأعمال وهو ما يتواكب مع أهداف بوبيان نحو تزويد الجيل الجديد بمهارات متنوعة قائمة على أدوات المعرفة الحديثة والتكنولوجيا اللازمة للتميز والإبداع لبناء بيئة عملية تكنولوجية متطورة.

فريق احترافي من موظفي بوبيان

من ناحية أخرى، أوضح الحمّاد أن البرنامج قائم تحت إشراف إدارة التدريب والتطوير في البنك وبمشاركة فريق احترافي من كوادر بنك بوبيان من مختلف الإدارات وذلك للاستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم التي اكتسبوها على مدار سنوات من خلال مختلف البرامج التدريبية المتميزة، حيث يعتبر بنك بوبيان إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة في الاهتمام بتطوير وزيادة مهارات وخبرات موظفيه.

جدير بالذكر أن التسجيل في البرنامج الصيفي متاح حالياً اعتباراً من الآن وحتى 7 يوليو 2024. من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبنك بوبيان.