مستشفى الكويت يطلق حملة الكشف المبكر عن سرطان الفم تحت شعار “الكشف المبكر لحياة صحية”

في إطار التزامها الراسخ بتعزيز الصحة العامة وخدمة المجتمع، يسر مستشفى الكويت أن يعلن عن إطلاق حملة مجانية لفحص سرطان الفم بعنوان “الكشف المبكر لحياة صحية”. حيث تأتي هذه الحملة استجابةً لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الفم، الذي يمكن أن يكون له تأثير كبير على فرص العلاج والشفاء.

يقوم فريق من الأطباء المتخصصين في طب الفم والوجه والفكين بإجراء الفحوصات بإستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة التشخيص وسرعة الاستجابة.

قال السيد ألكسندر يانكولوسي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الكويت: “نحن في مستشفى الكويت ملتزمون برفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر وتقديم الرعاية الصحية الوقائية. إطلاق حملة الفحص المجاني لسرطان الفم يعكس حرصنا على التوعية بأهمية الكشف المكبر، حيث نسعى جاهدين لتوفير الفرص للجميع للوصول إلى رعاية صحية متميزة.”

ومن جانبة أضاف الدكتور جاسم بستكي، استشاري أمراض الرأس والرقبة في مستشفى الكويت: “ندعو الجميع للاستفادة من هذه الفرصة للحصول على فحص مجاني لسرطان الفم. حيث أنه يمكن أن يكون الكشف المبكر حاسمًا في تحديد مسارات العلاج، مما يعزز فرص الشفاء”.

يدعو مستشفى الكويت الجميع إلى زيارته وإجراء الفحص المجاني لسرطان الفم، خاصةً الذين يعانون من التقرحات التي لا تلتئم في الفم، أو بقع اللون الأحمر أو الأبيض، أو صعوبة في البلع. ويؤكد المستشفى على التزامة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية ودعم جهود الوقاية من الأمراض.

يُجرى الفحص في عيادة الأسنان في مستشفى الكويت كل سبت من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، ويوم الثلاثاء من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساءً. للمزيد من المعلومات حول حملة الفحص المجاني أو للحصول على خدماتنا الأخرى، يرجى الاتصال بنا على الرقم 22207777.