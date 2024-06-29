الداخلية: فتح باب التسجيل للالتحاق بدورة طلبة ضباط – خفر سواحل في أكاديمية محمد الغانم البحرية بدولة قطر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية فتح باب التسجيل للالتحاق بدورة (طلبة ضباط – خفر سواحل) في أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية بدولة قطر وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى 12 يوليو المقبل.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني يشترط في المتقدم للدورة التي تستمر أربع سنوات دراسية (8 فصول) أن يكون كويتي الجنسية من أبوين كويتيين وأن يكون حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأمانة وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي وألا يكون قد فصل تأديبيا من أحد الأجهزة أو الجهات التعليمية.

ووفق البيان يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 عاما – وقت الالتحاق بالبعثة (18 ديسمبر 2024) – وألا يكون متزوجا وأن يكون من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وألا يقل مجموعه عن 85 في المئة (القسم العلمي) وألا يكون قد مضى على المؤهل الدراسي أكثر من عامين دراسيين مالم يكن قد واصل الدراسات العليا في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا مع تقديم شهادة اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (آيليتس) بمعدل لا يقل عن خمس درجات من جهة معتمدة ولم يمض عليها عام دراسي.

كما يشترط ألا يقل طول المتقدم عن 170 سنتيمترا وأن يجتاز الفحص الطبي واختبارات اللياقة البدنية والثقافة العامة والقدرات والاختبارات النفسية والمقابلة الشخصية إذ يعد الطالب “غير لائق إذا حصل على نسبة أقل من 60 في المئة من مجموع الدرجات المقررة ويستبعد من استكمال الاختبارات حال عدم حصوله على النسبة المقررة في كل اختبار” مضيفا أنه “سيتم إجراء فحوصات طبية للطلبة المقبولين في دولة قطر وفق الإجراءات المتبعة لديهم للتأكد من أنه لائقا للصحة النظامية”.

ودعا الراغبين في الالتحاق بالدورة إلى تقديم طلباتهم عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة للتأكد من استيفاء شروط الالتحاق العامة والخاصة عند مراجعة إدارة التسجيل والقبول بحسب الموعد المحدد بعد طباعة طلب الالتحاق.

وأفاد بأن المستندات المطلوبة هي أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها معتمدة من الجهات الرسمية وشهادة صحة بيانات وشهادة معادلة لشهادته الدراسية (إذا كانت من خارج الكويت) معتمدة من جهة الاعتماد المختصة في دولة الكويت وشهادة الجنسية الكويتية وصورة عنها والبطاقة المدنية سارية الصلاحية وثلاث صور عنها وشهادة الميلاد وثلاث صور عنها و16 صورة شخصية مقاس (4×6) مكشوف الرأس الخلفية زرقاء وشهادة الجنسية الخاصة بالوالدين وصور عنها.