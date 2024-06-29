رئيس الحكومة اللبنانية يعرب عن أمله في عدم توسع الحرب في الجنوب

رئيس الحكومة اللبنانية يعرب عن أمله في عدم توسع الحرب في الجنوب

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت عن أمله في عدم توسع الحرب في الجنوب مشددا على تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701.

جاء ذلك في تصريح لميقاتي خلال جولة في جنوبي لبنان تضمنت ثلاث محطات أساسية في مدينة (صور) وهي مقر قيادة قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني ومراكز الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية إضافة إلى غرفة الطوارئ الصحية في مركز اتحاد بلديات (صور).

وطالب ميقاتي الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف اعتداءاته المتكررة على لبنان والحرب في قطاع غزة قائلا “نحن دعاة سلم”.

وأشار إلى أن التهديدات التي يشهدها لبنان اليوم بتوسعة الحرب “هي نوع من الحرب النفسية” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لبنان “في حالة حرب” وأن هناك “عددا كبيرا من الشهداء من مدنيين وغير مدنيين والعديد من القرى المدمرة” بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن لبنان يشهد منذ أكتوبر الماضي مواجهات عسكرية متواصلة بشكل يومي بين قوات الاحتلال و”المقاومة” اللبنانية في المناطق الجنوبية اللبنانية وعند الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.