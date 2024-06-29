القوة البرية وخفر السواحل تنفذان رماية ساحلية تدريبية بالذخيرة الحية في الصبية وبوبيان بين 1 و3 يوليو المقبل

القوة البرية وخفر السواحل تنفذان رماية ساحلية تدريبية بالذخيرة الحية في الصبية وبوبيان بين 1 و3 يوليو المقبل

أعلن الجيش الكويتي اليوم السبت أن القوة البرية بمشاركة الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذان رماية ساحلية تدريبية بالذخيرة الحية في منطقة الصبية وبوبيان في الفترة بين 1 و3 يوليو المقبل.

وقال الجيش في بيان لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن الرماية وفق الخريطة المبينة ستنفذ من الساعة 30ر5 صباحا ولغاية الساعة 30ر1 ظهرا.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البر والبحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منه على سلامة الجميع.