وزيرة الاشغال: تذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع مبنى ركاب المطار الجديد ووضع الحلول لتسريع العمل

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم السبت ضرورة العمل لتحديد وتذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ مشروع مبنى الركاب الجديد (المبنى 2) والعمل على وضع الحلول الفعالة لتسريع وتيرة العمل.

واضافت الوزيرة المشعان في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد اجتماعها مع رئيس الطيران المدني الشيخ حمود المبارك حمود الصباح لمناقشة تقدم العمل في المشروع ان الجهود مستمرة لتطوير البنية التحتية لمطار الكويت الدولي وتعزيز قدراته التشغيلية.

وذكرت ان الاجتماع ناقش أيضا المواضيع المتعلقة بالادارة العامة للطيران المدني ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ومتابعة الاداء الحكومي مؤكدة حرص جميع الجهات على إنجاز المواضيع المتعلقة بجهاتهم الموقرة.

وأفادت ان هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تعقدها لضمان تسليم مشروع مبنى الركاب الجديد والمواضيع العالقة مع الجهات الخارجية بالجودة المطلوبة.

وأوضحت أن الجهات المعنية تعمل عن كثب مع هيئة الطيران المدني لتذليل أي عقبات ودعم تحقيق التقدم المستمر في هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر جزءا رئيسيا من خطتنا لتطوير البنية التحتية الوطنية وتعزيز الاقتصاد.

وأضافت “نحن عازمون على العمل بشكل تعاوني ومكثف لضمان الانتهاء من مبنى الركاب الجديد الذي سيسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المسافرين وتوسيع قدراتنا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي”.

وأشارت إلى أن المشروع يأتي “تأكيدا على التزامنا بتطوير قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد”.

وأكدت المشعان أهمية هذا المشروع ليس فقط لقطاع الطيران بل كجزء من استراتيجية أوسع لتحديث وتوسيع البنية التحتية الوطنية مشددة على التزام الوزارة بالعمل الجاد لتحقيق هذه الأهداف المهمة.