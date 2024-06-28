وزير الخارجية الأردني يحذر من توسع عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان

حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الجمعة من خطر توسع عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان وخطره على المنطقة برمتها.

وأكد الصفدي في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لخفض التصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية “على الأسس التي تحترم حدود لبنان وسيادته وأمنه” بحسب بيان أصدرته الخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 1701 كسبيل لوقف التصعيد والحيلولة دون جر المنطقة إلى حرب أخرى تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين مشددا على وقوف بلاده المطلق إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ودعمه كل جهود خفض التصعيد.

وحذر الصفدي من أن خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة واستمرار الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني واستمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان وإلزام الاحتلال الاسرائيلي احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف قتل الشعب الفلسطيني قصفا وتجويعا وحصارا.

من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني إن بلاده “تعول على تضامن ووقوف الأشقاء العرب وبالأخص الأردن إلى جانبه وكذلك على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للجم تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة” وفقا للبيان.

وشدد على سعي لبنان الحثيث لنجاح الحلول الدبلوماسية والوساطات القائمة للتطبيق الكامل للقرار 1701 مع ما يتطلبه ذلك من وقف فوري للاعتداءات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وإنهاء عملية إظهار وتثبيت الحدود المعترف بها دوليا.

ودعا الى “وقف الخروقات والانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه مع تعزيز الدعم للجيش اللبناني ليؤدي مهامه كاملة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل”.