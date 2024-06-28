الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

هيئة الاتصالات: الكويت تحصل على المركز الاول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات لعام 2024

28 يونيو، 2024
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أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الجمعة حصول دولة الكويت على المركز الأول في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) لعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي الاتصالات (ITU) للمرة الثانية على التوالي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان المؤشر في تطور مستمر ما يعطي المستثمر الاجنبي الثقة للاستثمار في البلاد وخلق وظائف ونقل خبرات مشيرة الى اهمية هذا الامر لتنويع مصادر الدخل للدولة.

واضافت ان مؤشر (IDI) يشرح مدى إمكانية استخدام الانترنت في الدولة بطريقة امنة من ناحية التغطية ومن ناحية السعر مبينة ان نسبة استخدام الافراد للانترنت 7ر99 في المئة ونسبة نفاذ الاسر للانترنت 4ر99 في المئة عن طريق اشتراكات شركات مزودي الانترنت أو شركات الاتصالات.

واوضحت ان المؤشر يتكون من ركيزتين من عشرة مؤشرات وتعد الهيئة نقطة تواصل بين البيانات والمنظمات العالمية التي تختص بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

المصدر
كونا
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28 يونيو، 2024
0 37 دقيقة واحدة

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